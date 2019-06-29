Хюлькенберг потеряет всего пять позиций на старте Гран-при Австрии

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг будет оштрафован на пять позиций на стартовой решётке Гран-при Австрии, сообщает GPFans. На болиде немца будет заменён двигатель внутреннего сгорания.
За первую замену этого элемента полагается десять позиций штрафа, однако на болиде Хюлькенберга уже был использован дополнительный ДВС — на Гран-при Испании, где он стартовал с пит-лейн после нарушений правила закрытого парка. Таким образом, Хюлькенберг потеряет на старте гонки всего пять мест. Ранее стало известно, что штраф за замену элементов также получат Карлос Сайнс и Александер Албон.
Мотор на болиде «Рено» Даниэля Риккардо был заменён на Гран-при Франции, а вот Хюлькенбергу не стали менять силовую установку, поскольку он уже превысил количество допустимых компонентов, а команда хотела избежать штрафов на домашнем Гран-при.
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