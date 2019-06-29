Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Хюлькенберг потеряет всего пять позиций на старте Гран-при Австрии

Хюлькенберг потеряет всего пять позиций на старте Гран-при Австрии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг будет оштрафован на пять позиций на стартовой решётке Гран-при Австрии, сообщает GPFans. На болиде немца будет заменён двигатель внутреннего сгорания.

За первую замену этого элемента полагается десять позиций штрафа, однако на болиде Хюлькенберга уже был использован дополнительный ДВС — на Гран-при Испании, где он стартовал с пит-лейн после нарушений правила закрытого парка. Таким образом, Хюлькенберг потеряет на старте гонки всего пять мест. Ранее стало известно, что штраф за замену элементов также получат Карлос Сайнс и Александер Албон.

Мотор на болиде «Рено» Даниэля Риккардо был заменён на Гран-при Франции, а вот Хюлькенбергу не стали менять силовую установку, поскольку он уже превысил количество допустимых компонентов, а команда хотела избежать штрафов на домашнем Гран-при.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент