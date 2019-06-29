Шварцман: план на воскресенье — прорваться на первую позицию и начать отрываться

Пилот SMP Racing и академии «Феррари» гонщик команды Формулы-3 Prema Роберт Шварцман прокомментировал итоги субботней гонки в Австрии, которую он закончил на пятой позиции.



«Вчера проблема была в аккумуляторе – отсоединилась клемма, пропало напряжение, и машина встала.



Сегодня гонка получилось трудной — очень сложно обгонять. Кажется, три прямика, три зоны DRS, сейчас будут обгоны, а фактически все ехали паровозиком, все с DRS. Вроде бы подъезжаешь к соперникам в поворотах, а на выходе они отрываются и не хватает времени кого-то обогнать за счет маленького слип-стрима.



Почти всю гонку я ехал седьмым, вплотную с Пике. Только за два круга до финиша удалось пройти сразу двоих. Но это уже был самый конец гонки, поэтому не удалось отыграть еще сколько-то позиций.



В завтрашней гонке мы стартуем четвертыми. В принципе, по темпу мы быстрее других, поэтому сразу на старте надо прорваться на первую позицию и начать отрываться. План на воскресенье такой», — сказал Шварцмани в беседе с корреспондентом «Чемпионата».