Шварцман: план на воскресенье — прорваться на первую позицию и начать отрываться

Пилот SMP Racing и академии «Феррари» гонщик команды Формулы-3 Prema Роберт Шварцман прокомментировал итоги субботней гонки в Австрии, которую он закончил на пятой позиции.
«Вчера проблема была в аккумуляторе – отсоединилась клемма, пропало напряжение, и машина встала.
Сегодня гонка получилось трудной — очень сложно обгонять. Кажется, три прямика, три зоны DRS, сейчас будут обгоны, а фактически все ехали паровозиком, все с DRS. Вроде бы подъезжаешь к соперникам в поворотах, а на выходе они отрываются и не хватает времени кого-то обогнать за счет маленького слип-стрима.
Почти всю гонку я ехал седьмым, вплотную с Пике. Только за два круга до финиша удалось пройти сразу двоих. Но это уже был самый конец гонки, поэтому не удалось отыграть еще сколько-то позиций.
В завтрашней гонке мы стартуем четвертыми. В принципе, по темпу мы быстрее других, поэтому сразу на старте надо прорваться на первую позицию и начать отрываться. План на воскресенье такой», — сказал Шварцмани в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
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