Феттель считает, что решения в Формуле-1 должен принимать Браун, а не команды
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что в будущем решения в «Королевских гонках» должен принимать спортивный директор Формулы-1 Росс Браун, а не команды. Эту мысль Феттель высказал после голосования по поводу возможного возвращения к шинам «Пирелли» образца прошлого года. Команды проголосовали против перехода.
«Нам нужно согласиться с тем, что в будущем решения будет принимать Росс Браун», — цитирует Феттеля GrandPX.News.
В текущем сезоне команды испытывают трудности с работой с шинами. Ранее глава спортивного отделения «Пирелли» Марио Изола заявил, что компания учтёт пожелания команд, чтобы исправить ситуацию в дальнейшем. Активно «Пирелли» критиковал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.
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