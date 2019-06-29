Феттель считает, что решения в Формуле-1 должен принимать Браун, а не команды

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что в будущем решения в «Королевских гонках» должен принимать спортивный директор Формулы-1 Росс Браун, а не команды. Эту мысль Феттель высказал после голосования по поводу возможного возвращения к шинам «Пирелли» образца прошлого года. Команды проголосовали против перехода.

«Нам нужно согласиться с тем, что в будущем решения будет принимать Росс Браун», — цитирует Феттеля GrandPX.News.

В текущем сезоне команды испытывают трудности с работой с шинами. Ранее глава спортивного отделения «Пирелли» Марио Изола заявил, что компания учтёт пожелания команд, чтобы исправить ситуацию в дальнейшем. Активно «Пирелли» критиковал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.