Петров: Шварцман выполнил задачу на все 100%, никаких претензий

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров, выступающий также в качестве тренера гонщика Формулы-3 Роберта Шварцмана, похвалил своего подопечного за пятое место в первой гонке этапа в Австрии. Петров также отметил, что обгонять на «Ред Булл Ринге» очень сложно.

«Вчера в квалификации возникла проблема с батареей. У нас уже была такая техническая поломка на тестах в Будапеште. После этого команда внимательно следила за этой возможной проблемой, но знать наверняка, не случится ли подобное в другой раз, сложно. Будем обращать больше внимания на батарею, но, к сожалению, это техника, она, бывает, подводит.

К Роберту на тренировках, в квалификации и гонке у меня никаких претензий нет. Для меня он выполнил задачу на все 100%. Он великолепно провёл свою гонку, учитывая, что эта трасса одна из самых необгонных. Да, в первом, втором и третьем поворотах на торможении ты можешь приблизиться к соперникам, но в быстрых связках немного отстаешь из-за аэродинамики. Это, наверное, наименее приспособленная для обгонов трасса в Формуле-3, особенно когда результаты настолько плотные, и все используют DRS и едут друг за другом. Поэтому, на мой взгляд, Роберт справился с той задачей, которую мы ставили перед гонкой», — сказал Петров корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, из-за поломки машины в квалификации Шварцман занял только 12-е место, но после штрафов соперников начинал гонку с девятой позиции. Две позиции Шварцман отыграл на старте, а под финиш опередил ещё двух соперников, финишировав в итоге пятым и сохранив лидерство в чемпионате.