Р. Шумахер: Боттас в сложной ситуации, но борьба за титул ещё не закончена

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что Валттери Боттас ещё может побороться за чемпионский титул в сезоне-2019.

«Боттас сейчас в сложной ситуации. Мне кажется, он хочет от себя слишком многого, пытаясь остаться в борьбе за титул. Этим он повышает психологическое давление на себя. При этом Эстебан Окон всерьёз претенудет на его место. Но считаю, что Валттери не сказал последнего слова. Борьба за титул ещё не закончена, техника может подвести Хэмилтона в любую минуту», — приводит слова Ральфа Шумахера Nextgen-Auto.

После восьми этапов Валттери Боттас отстаёт от Льюиса Хэмилтона на 36 очков в личном зачёте. Себастьян Феттель, идущий на третьей строчке, уступает Хэмилтону 76 баллов.