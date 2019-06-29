Леклер — лучший на третьей тренировке Гран-при Австрии, Квят — десятый

На автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге завершилась третья свободная практика Гран-при Австрии. Лучшее время в её ходе показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат — у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас.



Даниил Квят на «Торо Россо» показал 10-е время, в то время как его напарник Александер Албон стал 11-м.



Формула-1. Гран-при Австрии. Третья свободная практика



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.03,987

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,143

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,234

4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,263

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,459

6. Ландо Норрис («Макларен») — +0,999

7. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,165

8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,232

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,349

10. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,404

11. Александер Албон («Торо Россо») — +1,494

12. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,527

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,527

14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,536

15. Ромен Грожан («Хаас») — +1,633

16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,663

17. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,891

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,030

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,689

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,497.