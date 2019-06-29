Леклер — лучший на третьей тренировке Гран-при Австрии, Квят — десятый

На автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге завершилась третья свободная практика Гран-при Австрии. Лучшее время в её ходе показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат — у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас.
Даниил Квят на «Торо Россо» показал 10-е время, в то время как его напарник Александер Албон стал 11-м.
Формула-1. Гран-при Австрии. Третья свободная практика
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.03,987
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,143
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,234
4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,263
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,459
6. Ландо Норрис («Макларен») — +0,999
7. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,165
8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,232
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,349
10. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,404
11. Александер Албон («Торо Россо») — +1,494
12. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,527
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,527
14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,536
15. Ромен Грожан («Хаас») — +1,633
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,663
17. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,891
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,030
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,689
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,497.
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