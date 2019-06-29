Источник в «Ред Булл»: вероятно, Квят вернётся после летней паузы

Один из членов команды Формулы-1 «Ред Булл», пожелавший остаться неназванным, прокомментировал GPToday слухи о замене Пьера Гасли на Даниила Квята и тот факт, что на Гран-при Франции Хельмут Марко был замечен за беседой с менеджером россиянина — Николя Тодтом.



«Пьер Гасли должен по-настоящему проявить себя в ближайших гонках. После Гран-при Австрии команда разберёт его RB15 полностью на базе в Милтон-Кинсе и проверит, есть ли какие-то проблемы с машиной.



Общение Хельмута Марко с Николя Тодтом после Гран-при Франции было „базовым“, но с очевидным прицелом на будущее. Марко хотел знать, что Квят думает о „Хонде“, „Ред Булл“ и Кристиане Хорнере. Марко дал знать внутри команды: „Не меняем Гасли, ещё нет“. Однако, похоже, это вопрос времени, и Квят, вероятно, вернётся в „Ред Булл“ после летней паузы», — сказал источник.

«Это очень странные слухи». Что говорили перед списанием Квята из «Ред Булл» В «Ред Булл» заверили, что до конца сезона Гасли не уберут. А что заявляли Квят и его руководители три года назад? Были ли намёки?