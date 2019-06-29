Хэмилтон: не могли справиться с Леклером

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поздравил гонщика «Феррари» Шарля Леклера с победой в квалификации Гран-при Австрии, также британец придал значение тому, что места в топ-3 распределились между пилотами трёх разных команд.

«Мои поздравления Шарлю. Он был быстр на протяжении всего уик-энда, и мы не могли с ним справиться. Условия на трассе были сложными, я ни разу не получил слип-стрим. В конце квалификации всё было так загружено, что мы не знали, выйдем ли на круг. Ферстаппен также был хорош весь уик-энд. Здорово, что в топ-3 будут представлены три команды. Придётся сражаться с молодыми соперниками, и я буду представлять старшее поколение», — приводит слова Хэмилтона BBC.

Напомним, результат британца в квалификации может быть пересмотрен из-за инцидента с пилотом «Альфа Ромео» Кими Райкконеном.