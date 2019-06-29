Хэмилтон: не могли справиться с Леклером

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поздравил гонщика «Феррари» Шарля Леклера с победой в квалификации Гран-при Австрии, также британец придал значение тому, что места в топ-3 распределились между пилотами трёх разных команд.
«Мои поздравления Шарлю. Он был быстр на протяжении всего уик-энда, и мы не могли с ним справиться. Условия на трассе были сложными, я ни разу не получил слип-стрим. В конце квалификации всё было так загружено, что мы не знали, выйдем ли на круг. Ферстаппен также был хорош весь уик-энд. Здорово, что в топ-3 будут представлены три команды. Придётся сражаться с молодыми соперниками, и я буду представлять старшее поколение», — приводит слова Хэмилтона BBC.
Напомним, результат британца в квалификации может быть пересмотрен из-за инцидента с пилотом «Альфа Ромео» Кими Райкконеном.
- 29 июня 2019
-
17:36
-
17:32
-
17:31
-
17:21
-
17:06
-
16:48
-
16:31
-
16:28
-
15:22
-
14:22
-
14:15
-
14:04
-
13:52
-
13:12
-
13:07
-
12:47
-
12:37
-
12:07
-
11:04
-
10:57
-
09:23
-
09:00
-
00:58
-
00:37
- 28 июня 2019
-
23:32
-
23:24
-
22:36
-
22:23
-
21:58
-
21:27
-
21:12
-
20:41
-
20:30
-
20:17
-
20:01