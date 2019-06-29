Ферстаппен: с обновлениями машина стала работать лучше
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, занявший в квалификации Гран-при Австрии третье место, остался доволен таким результатом, а также подчеркнул, что обновления болида принесли желаемый эффект и способствовали прогрессу.
«Я очень доволен. На протяжении всего уик-энда мы показываем хорошие результаты. С обновлениями машина стала работать лучше и я очень доволен попаданием в топ-3. В Австрии великолепная поддержка, которая заставляет меня улыбаться. Здорово переживать такие чувства. Надеюсь, завтра я смогу подарить фанатам хороший результат», — приводит слова Ферстаппена BBC.
Напомним, победителем квалификации Гран-при Австрии Формулы-1 стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место досталось гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.
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