Феттель: в поломке машины нет чьей-либо вины

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал неудачную для себя квалификацию Гран-при Австрии. Из-за проблем с болидом немец не сумел поучаствовать в третьем сегменте и в итоговом протоколе оказался на десятом месте. Из-за штрафа Кевина Магнуссена Феттель примет старт девятой позиции.

«Машина была сломана и мы не смогли её заставить работать. Мы потеряли часть второго сегмента и полностью третий. Решение о замене детали было принято быстро, но реализовать его было нелегко. Пришлось снимать корпус, а это не так-то просто. Парни сделали всё, что могли, но времени было мало. Конечно, это разочаровывает, но находясь в машине, ничего не сделаешь. В поломке машины нет чьей-либо вины. Сейчас нужно понять, что случилось и сделать так, чтобы в будущем этого больше не происходило.

Знал, что если мы всё исправим, у меня будет всего одна попытка, но и этого не случилось. Как бы то ни было, здорово, что в «Феррари» завоевали поул. Рад за команду", — приводит слова Феттеля GPFans.