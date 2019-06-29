Расселл из-за инцидента с Квятом потеряет на старте ГП Австрии три места

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл потеряет три места на старте Гран-при Австрии, сообщает пресс-служба ФИА. Британец был оштрафован за блокировку пилота «Торо Россо» Даниила Квята в ходе первого сегмента квалификации.

Из-за этого инцидента россиянин не сумел пробиться во второй сегмент и примет старт с восемнадцатой позиции. Расселл же, занявший в квалификации девятнадцатое место, теперь начнёт гонку с последней позиции.

Напомним, пилот «Уильямса», ожидавший своей очереди пойти на быстрый круг, на выходе из предпоследнего поворота не прижался к внутренней стороне трассы и вынудил Квята расширить траекторию и заехать на обочину.

Добавим, кроме потери трёх мест на старте, Расселл получил штрафной балл.