Расселл из-за инцидента с Квятом потеряет на старте ГП Австрии три места
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл потеряет три места на старте Гран-при Австрии, сообщает пресс-служба ФИА. Британец был оштрафован за блокировку пилота «Торо Россо» Даниила Квята в ходе первого сегмента квалификации.
Из-за этого инцидента россиянин не сумел пробиться во второй сегмент и примет старт с восемнадцатой позиции. Расселл же, занявший в квалификации девятнадцатое место, теперь начнёт гонку с последней позиции.
Напомним, пилот «Уильямса», ожидавший своей очереди пойти на быстрый круг, на выходе из предпоследнего поворота не прижался к внутренней стороне трассы и вынудил Квята расширить траекторию и заехать на обочину.
Добавим, кроме потери трёх мест на старте, Расселл получил штрафной балл.
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