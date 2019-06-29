Мацусита выиграл первую гонку Ф-2 в Австрии, Мазепин — 12-й, Шумахер — 19-й

Нобухару Мацусита из команды Carlin выиграл первую гонку шестого этапа Формулы-2, который проходит в эти дни в Австрии. Мацусита стартовал с четвёртой позиции, но ещё до пит-стопов вышел на второе место, а за пять кругов до финиша обогнал обладателя поула и лидера чемпионата Ника де Вриса. Голландец на том же круге пропустил Луку Гьотто и в итоге занял третье место. Пятёрку сильнейших замкнули дебютант Антуан Юбер и Сержио Сетте Камара.



Главный соперник де Вриса в борьбе за титул Николас Латифи финишировал девятым. Канадец начал гонку шестым, боролся в первой десятке, но в одном из эпизодов Латифи развернул его партнёр по команде DAMS Сетте Камара. За счёт неудачи канадца его отставание в общем зачёте выросло до 29 очков.



Россиянин Никита Мазепин стартовал с 12-го места и уже на первых кругах пробился в первую десятку, а на середине дистанции за счёт ранних пит-стопов соперников даже возглавил заезд. Однако после собственной остановки откатился во вторую половину пелотона и финишировал вне очков на двенадцатой позиции.



Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, должен был стартовать с седьмой позиции, но заглох на старте и вынужден был начать гонку с пит-лейна. Немец шёл в высоком темпе, но прорваться в очковую зону так и не смог — 19-е место.



Вторая гонка этапа Формулы-2 стартует в воскресенье 30 июня в 12:00 по московскому времени.



Формула-2. Шпильберг. Первая гонка

1. Нобухару Мацусита (Carlin) — 40 кругов

2. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) +2,9

3. Ник де Врис (ART) +10,4

4. Антуан Юбер (Arden) +10,7

5. Сержио Сетте Камара (DAMS) +12,7

6. Чжоу Ганьюй (UNI-Virtuosi) +15,5

7. Луи Делетраз (Carlin) +16,5

8. Джордан Кинг (MP) +22,3

9. Николас Латифи (DAMS) +23,1

10. Джек Эйткен (Campos) +32,9…

12. Никита Мазепин (ART) +35,9…

19. Мик Шумахер (Prema) +1 круг



Положение в общем зачёте

1. Ник де Врис (ART) — 140 очков

2. Николас Латифи (DAMS) — 111

3. Сержио Сетте Камара (DAMS) — 92

4. Джек Эйткен (Campos) — 86

5. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) — 85

6. Чжоу Ганьюй (UNI-Virtuosi) — 84

7. Антуан Юбер (Arden) — 77

8. Нобухару Мацусита (Carlin) — 55

9. Луи Делетраз (Carlin) — 42

10. Джордан Кинг (MP) — 38…

17. Никита Мазепин (ART) — 6.