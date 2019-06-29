Мацусита выиграл первую гонку Ф-2 в Австрии, Мазепин — 12-й, Шумахер — 19-й

Нобухару Мацусита из команды Carlin выиграл первую гонку шестого этапа Формулы-2, который проходит в эти дни в Австрии. Мацусита стартовал с четвёртой позиции, но ещё до пит-стопов вышел на второе место, а за пять кругов до финиша обогнал обладателя поула и лидера чемпионата Ника де Вриса. Голландец на том же круге пропустил Луку Гьотто и в итоге занял третье место. Пятёрку сильнейших замкнули дебютант Антуан Юбер и Сержио Сетте Камара.
Главный соперник де Вриса в борьбе за титул Николас Латифи финишировал девятым. Канадец начал гонку шестым, боролся в первой десятке, но в одном из эпизодов Латифи развернул его партнёр по команде DAMS Сетте Камара. За счёт неудачи канадца его отставание в общем зачёте выросло до 29 очков.
Россиянин Никита Мазепин стартовал с 12-го места и уже на первых кругах пробился в первую десятку, а на середине дистанции за счёт ранних пит-стопов соперников даже возглавил заезд. Однако после собственной остановки откатился во вторую половину пелотона и финишировал вне очков на двенадцатой позиции.
Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, должен был стартовать с седьмой позиции, но заглох на старте и вынужден был начать гонку с пит-лейна. Немец шёл в высоком темпе, но прорваться в очковую зону так и не смог — 19-е место.
Вторая гонка этапа Формулы-2 стартует в воскресенье 30 июня в 12:00 по московскому времени.
Формула-2. Шпильберг. Первая гонка
1. Нобухару Мацусита (Carlin) — 40 кругов
2. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) +2,9
3. Ник де Врис (ART) +10,4
4. Антуан Юбер (Arden) +10,7
5. Сержио Сетте Камара (DAMS) +12,7
6. Чжоу Ганьюй (UNI-Virtuosi) +15,5
7. Луи Делетраз (Carlin) +16,5
8. Джордан Кинг (MP) +22,3
9. Николас Латифи (DAMS) +23,1
10. Джек Эйткен (Campos) +32,9…
12. Никита Мазепин (ART) +35,9…
19. Мик Шумахер (Prema) +1 круг
Положение в общем зачёте
1. Ник де Врис (ART) — 140 очков
2. Николас Латифи (DAMS) — 111
3. Сержио Сетте Камара (DAMS) — 92
4. Джек Эйткен (Campos) — 86
5. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) — 85
6. Чжоу Ганьюй (UNI-Virtuosi) — 84
7. Антуан Юбер (Arden) — 77
8. Нобухару Мацусита (Carlin) — 55
9. Луи Делетраз (Carlin) — 42
10. Джордан Кинг (MP) — 38…
17. Никита Мазепин (ART) — 6.
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