Квят: думаю, мог попасть в третий сегмент квалификации

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Австрии, по итогам которой ему удалось показать восемнадцатое время. Невыход во второй сегмент сессии был связан с блокировкой со стороны гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла, который уже получил наказание от стюардов в виде потери трёх позиций на старте.

«К сожалению, квалификация была разрушена блокировкой, которая стоила нам много времени. Нечего говорить, я очень разочарован. Ощущения от машины на протяжении сессии были хорошими, и у меня было неплохое время, с которым я мог пробиться во второй сегмент.

Жаль, не смог показать возможностей машины из-за обстоятельств, не зависящих от меня. В гонке мы сделаем всё возможное, но нам будет тяжело. Сегодня мы могли попасть в третий сегмент или быть очень близко к нему. Стартовать с моей позиции — не самое идеальное условие, но сделаю всё что в моих силах", — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».