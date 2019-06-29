Албон, невзирая на штраф, нацеливается на финиш в топ-10

Гонщик «Торо Россо» Александер Албон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Австрии, отметив, что команда выжала максимальный результат. Напомним, Албон показал тринадцатое время в ходе сессии, но будет стартовать с последнего ряда из-за замены силовой установки.

«Доволен квалификацией. С учётом штрафа, это максимум, который мы могли выжать. Нам удалось сделать хорошую работу. Да, мне предстоит старт в хвосте пелотона, но в ходе уик-энда мы хорошо выглядели на длинных сериях, так что нацеливаюсь на финиш в топ-10. Обгоны на „Ред Булл Ринг“ даются легче, чем на некоторых других трассах, так что посмотрим, что удастся сделать. Чувствую, что в последнее время мои выступления в квалификациях становятся всё лучше. Я неплохо начинал, потому случился спад, а сейчас возвращаюсь в ритм», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».