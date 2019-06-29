Боттас: поул был недосягаем для «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австрии. В ходе сессии он показал четвёртое время. Но из-за штрафа напарника по команде, Льюиса Хэмилтона, финн примет старт с третьей позиции.

«Я бы назвал этот день не самым оптимальным. Жаль, машина была неплоха, у нас была скорость. Но получалось не всё. Кроме того, были некоторые проблемы с взаимопониманием. Мне сказали, что времени нет, и, когда выехал на трек, передо мной уже было много машин, так что я был очень близок к ним, чтобы попытаться улучшить время.

Ожидали, что борьба с «Феррари» будет очень плотной, но у них было значительное преимущество. Поул сегодня был недосягаемым. Они просто намного быстрее на прямых. Завтра нас ждёт длинный день, но старт со второго ряда оставляет некоторые возможности. На первом круге может произойти много чего. Так что сделаю всё возможное", — приводит слова Боттаса пресс-служба «Мерседеса».