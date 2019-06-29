Хэмилтон: полностью заслуженный штраф
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал получение штрафа на Гран-при Австрии за инцидент в квалификации с гонщиком «Альфа Ромео» Кими Райкконеном. Британец признал, что наказание за блокировку было заслуженным.
«Полностью заслуженный штраф, и я принимаю его. Моя ошибка, и я беру всю ответственность на себя. Я действовал непреднамеренно. Как бы то ни было, завтра новый день и новые возможности. Нам посылаются некоторые вещи, чтобы испытать нас. Всем нам нужно проходить через то, с чем мы сталкиваемся. Просто продолжайте верить в себя. У нас достаточно силы, чтобы преодолеть трудности, даже если они кажутся слишком большими. Никогда не сдавайтесь», — написал Хэмилтон в сторис на своей странице в «Инстаграме».
Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции
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