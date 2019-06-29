Гасли: разочарован собой и тем, что не сумел собрать круг

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал очередную неудачную квалификацию. По итогам сессии на Гран-при Австрии француз показал лишь восьмое время.

«Квалификация вызывает сожаление. Разочарован собой и тем, что не сумел собрать круг. В третьем сегменте не выполнил работу должным образом, и именно на этом я должен фокусироваться. В целом у нас был хороший темп, мы сделали шаг вперёд. Нам удались свободные практики, и мы отталкивались от этого.

В ходе первого и второго сегментов мне удались сильные выступления. В третьем сегменте первый круг не был идеален, а во втором я допустил ошибки в поворотах и потерял 0,3 или 0,4 секунды. Если бы не это, мог бы рассчитывать на место в топ-5. Нужно двигаться дальше и фокусироваться на завтрашнем дне. Мы можем отыграться, борьба ещё впереди. Попробую показать максимум, чтобы вернуться в гонку. У нас сильный болид, и теперь надо подумать, что мы можем сделать с точки зрения стратегии", — приводит слова Гасли пресс-служба «Ред Булл».