Райкконен: добились в квалификации того, чего и хотели

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Австрии, по итогам которой он занял седьмое место. Из-за штрафа Кевина Магнуссена финн будет стартовать с шестой позиции, сразу за Льюисом Хэмилтоном.

«Можем быть довольны сегодняшним результатом. На протяжении всего уик-энда у нас есть скорость. В квалификации мы добились того, чего хотели. Здесь достаточно близкие результаты, и, если всё сложить воедино, можно занять высокое место. Мы могли быть даже выше Норриса, но в итоге мы там, где есть. Завтра постараемся выполнить работу наилучшим образом. Да, нам есть в чём прибавлять, но мы стартуем с хороших позиций. На первом круге нужно сработать осторожно и хорошо. Посмотрим, как всё закончится», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».