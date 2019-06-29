Джовинацци: с каждым разом чувствую себя в машине всё увереннее

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци остался доволен итогами квалификации Гран-при Австрии Формулы-1. В ходе сессии итальянец показал восьмое время, но из-за штрафа гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена Джовинацци ждёт старт с седьмой позиции.
«Очень доволен сегодняшним результатом. Как лично моим, так и командным. С момента этапа во Франции наш болид прибавил. С каждым разом чувствую себя в машине всё увереннее. Доволен работой, которую мы делаем вместе с командой.
Попадание двумя машинами в топ-10 даёт нам хорошие шансы на очки, но нам ещё нужно поработать над стратегией в гонке. У нас хороший темп на длинных сериях, и это сыграет роль в борьбе в гонке. Сделаем всё, чтобы вернуться домой с достойным результатом", — приводит слова Джовинацци пресс-служба «Альфа Ромео».
- 29 июня 2019
-
20:35
-
20:29
-
20:16
-
20:01
-
19:52
-
19:15
-
19:06
-
18:58
-
18:50
-
18:34
-
18:24
-
18:16
-
18:08
-
17:36
-
17:32
-
17:31
-
17:21
-
17:06
-
16:48
-
16:31
-
16:28
-
15:22
-
14:22
-
14:15
-
14:04
-
13:52
-
13:12
-
13:07
-
12:47
-
12:37
-
12:07
-
11:04
-
10:57
-
09:23
-
09:00