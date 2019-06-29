Джовинацци: с каждым разом чувствую себя в машине всё увереннее

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци остался доволен итогами квалификации Гран-при Австрии Формулы-1. В ходе сессии итальянец показал восьмое время, но из-за штрафа гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена Джовинацци ждёт старт с седьмой позиции.

«Очень доволен сегодняшним результатом. Как лично моим, так и командным. С момента этапа во Франции наш болид прибавил. С каждым разом чувствую себя в машине всё увереннее. Доволен работой, которую мы делаем вместе с командой.

Попадание двумя машинами в топ-10 даёт нам хорошие шансы на очки, но нам ещё нужно поработать над стратегией в гонке. У нас хороший темп на длинных сериях, и это сыграет роль в борьбе в гонке. Сделаем всё, чтобы вернуться домой с достойным результатом", — приводит слова Джовинацци пресс-служба «Альфа Ромео».