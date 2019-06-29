Квят: инцидент с блокировкой ставил под угрозу мою жизнь

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал эпизод с блокировкой в ходе квалификации Гран-при Австрии гонщиком «Уильямса» Джорджем Расселлом. По словам россиянина, этот инцидент мог стоить ему жизни.

«Этот инцидент ставил под угрозу мою жизнь, так как на тот момент скорость была очень велика. Конечно, я разочарован результатом, но мы ничего с этим не сделаем. Расселл говорит, что не видел меня. Как бы то ни было, моя квалификация была разрушена. Постараемся сделать всё возможное в гонке», — приводит слова Квята официальный сайт Формулы-1.

Напомним, из-за блокировки Квят не сумел пробиться в третий сегмент квалификации.

Обзор самых ярких событий квалификации Гран-при Австрии можно увидеть на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».