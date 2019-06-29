«Торо Россо»: без инцидента с Расселлом Квят прошёл бы дальше

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон поделился мыслями о квалификации Гран-при Австрии, выразив недовольство полученными результатами.

«После непростой пятницы, в ходе которой мы испытывали проблемы с балансом, ребята упорно работали и сумели добиться улучшения к субботе. В третьей практике мы были более конкурентоспособными, пилоты остались довольны балансом, но квалификация прошла не так, как мы ожидали.

Даниил из-за трафика едва не стал участником инцидента и во избежание потенциальной аварии сбросил скорость. Возможно, без этой ситуации он бы прошёл дальше, но теперь его стартовая позиция такая и гонка для него будет непростой.

Что касается Албона, то для него сессия прошла более гладко, но из-за штрафа за смену мотора во втором сегменте мы не работали по стандартной программе. В целом мы недовольны этим днём, так как не выжали максимум из квалификации. Как бы то ни было, будем настраиваться на то, чтобы отыграться в гонке.