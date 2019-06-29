Расселл извинился перед Квятом

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл рассказал об инциденте в ходе квалификации Гран-при Австрии, когда он заблокировал гонщика «Торо Россо» Даниила Квята. Британец подчеркнул, что действовал непреднамеренно, и уже принёс извинения россиянину.
«Перед финальной попыткой я прогревал резину, и впереди меня целая группа пилотов занималась тем же самым. Даниил был на быстром круге и приблизился ко мне раньше, чем я мог ожидать. Я попытался остаться на внутреннем радиусе, но следующее, что я увидел, был слишком широкий выход Квята из поворота. Мне жаль. Это случилось нечаянно. Я приношу извинения Даниилу, это было непреднамеренно», — приводит слова пилота «Уильямса» пресс-служба британской команды.
После рассмотрения этого эпизода стюардами Расселл был оштрафован на три позиции на старте.
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