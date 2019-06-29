Стартовая решётка Гран-при Австрии: Квят стартует 16-м

Завтра, 30 июня, в Шпильберге состоится гонка Формулы-1 Гран-при Австрии. С учётом всех штрафов, полученных пилотами за замену силовых установок, коробок передач и игнорирования регламента, стартовая решётка будет немного отличаться от той, которая была зафиксирована по итогам квалификации. Ниже приведён обновлённый вариант стартовой решётки (в скобках — результат пилота в квалификационной сессии).



Формула-1. Гран-при Австрии. Стартовая решётка

1 (1). Шарль Леклер («Феррари»)

2 (3). Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3 (4). Валттери Боттас («Мерседес»)

4 (2). Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5 (6). Ландо Норрис («Макларен»)

6 (7). Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

7 (8). Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

8 (9). Пьер Гасли («Ред Булл»)

9 (10). Себастьян Феттель («Феррари»)

10 (5). Кевин Магнуссен («Хаас»)

11 (11). Ромен Грожан («Хаас»)

12 (14). Даниэль Риккардо («Рено»)

13 (16). Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

14 (17). Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

15 (12). Нико Хюлькенберг («Рено»)

16 (18). Даниил Квят («Торо Россо»)

17 (20). Роберт Кубица («Уильямс»)

18 (19). Джордж Расселл («Уильямс»)

19 (15). Карлос Сайнс («Макларен»)

20 (13). Александер Албон («Торо Россо»).