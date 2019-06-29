Норрис: попробую избежать проблем
Пилот «Макларена» Ландо Норрис, который во второй раз кряду будет стартовать с пятой позиции, прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австрии и подчеркнул, что в гонке главной задачей будет избежать лишних проблем.
«Это была хорошая квалификация. Знали, что здесь будет сложно и результаты будут ближе, чем во Франции. Но мы можем быть довольны нашим пятым местом. Отличная работа всей команды. Это хорошая стартовая позиция. Попробую провести гонку так, как и во Франции. Ключевым моментом будет старт. Кроме того, я попробую избежать проблем в ходе гонки, и посмотрим, где мы окажемся. Жаркая погода и высокая температура трассы будут оказывать большое влияние на ход гонки», — приводит слова британца пресс-служба «Макларена».
- 29 июня 2019
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