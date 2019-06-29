Хэмилтон: мы недооценили «Феррари», они уничтожали нас на прямых

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что одной из причин неудачи команды в квалификации Гран-при Австрии была недооценка «Феррари».

«Мы заметили небольшое отставание от «Феррари», но мы полагали, что борьба будет более плотной. Однако они прибавили в свободной практике и в квалификации. Мы определённо недооценили то, насколько они могли быть быстрыми. На прямых они нас уничтожали. У них есть дополнительная мощность, которая здесь необходима.

Кроме того, думаю, они разобрались с тем, как работать в средне- и высокоскоростных поворотах. На этой трассе легче преследовать. Но болиды «Феррари» очень быстры на прямых, будет непросто догнать Леклера, тем не менее я отдам всё, что у меня есть», — приводит слова британcкого пилота Motorsport.