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Хэмилтон: мы недооценили «Феррари», они уничтожали нас на прямых

Хэмилтон: мы недооценили «Феррари», они уничтожали нас на прямых
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что одной из причин неудачи команды в квалификации Гран-при Австрии была недооценка «Феррари».

«Мы заметили небольшое отставание от «Феррари», но мы полагали, что борьба будет более плотной. Однако они прибавили в свободной практике и в квалификации. Мы определённо недооценили то, насколько они могли быть быстрыми. На прямых они нас уничтожали. У них есть дополнительная мощность, которая здесь необходима.

Кроме того, думаю, они разобрались с тем, как работать в средне- и высокоскоростных поворотах. На этой трассе легче преследовать. Но болиды «Феррари» очень быстры на прямых, будет непросто догнать Леклера, тем не менее я отдам всё, что у меня есть», — приводит слова британcкого пилота Motorsport.

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