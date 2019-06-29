В «Феррари» разъяснили проблему Феттеля в квалификации

Команда Формулы-1 «Феррари» рассказала, почему Себастьян Феттель не сумел принять участие в третьем сегменте квалификации Гран-при Австрии и теперь будет стартовать в гонке с девятой позиции. Как пояснила пресс-служба, в конце второго сегмента квалификации механики и инженеры заметили проблемы с пневматической системой двигателя. Устранить неисправность до окончания финального сегмента было нереально.



«Из-за банальной механической проблемы Себастьян не смог покинуть боксы. Вероятно, из-за проезда по бордюру механическое соединение разошлось, в результате чего пропало давление в пневматической системе. Механики сделали всё возможное, чтобы устранить проблему, однако до этого разъёма очень трудно добраться. Однако у нас нет опасений насчёт этой проблемы, если говорить о гонке», — заявил глава «Феррари» Маттиа Бинотто.