В «Феррари» разъяснили проблему Феттеля в квалификации

Команда Формулы-1 «Феррари» рассказала, почему Себастьян Феттель не сумел принять участие в третьем сегменте квалификации Гран-при Австрии и теперь будет стартовать в гонке с девятой позиции. Как пояснила пресс-служба, в конце второго сегмента квалификации механики и инженеры заметили проблемы с пневматической системой двигателя. Устранить неисправность до окончания финального сегмента было нереально.
«Из-за банальной механической проблемы Себастьян не смог покинуть боксы. Вероятно, из-за проезда по бордюру механическое соединение разошлось, в результате чего пропало давление в пневматической системе. Механики сделали всё возможное, чтобы устранить проблему, однако до этого разъёма очень трудно добраться. Однако у нас нет опасений насчёт этой проблемы, если говорить о гонке», — заявил глава «Феррари» Маттиа Бинотто.
- 29 июня 2019
-
23:55
-
23:53
-
23:46
-
22:59
-
22:14
-
21:48
-
21:33
-
21:18
-
20:35
-
20:29
-
20:16
-
20:01
-
19:52
-
19:15
-
19:06
-
18:58
-
18:50
-
18:34
-
18:24
-
18:16
-
18:08
-
17:36
-
17:32
-
17:31
-
17:21
-
17:06
-
16:48
-
16:31
-
16:28
-
15:22
-
14:22
-
14:15
-
14:04
-
13:52
-
13:12