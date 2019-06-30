Хюлькенберг: перепробовали всё, чтобы найти верные настройки

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал 12-й результат в квалификации Гран-при Австрии. С учётом всех штрафов в пелотоне немец примет старт с 15-й позиции.



«Будет справедливо сказать, что у нас были проблемы с машиной весь уик-энд. Мы перепробовали всё, чтобы найти верные настройки. Сегодня мы сделали хороший шаг вперёд. У нас не было чистого второго круга во втором сегменте, что, определённо, ударило по нашим шансам. Думаю, в машине был больший потенциал — возможно, достаточный для прохождения в третий сегмент.



Завтра должно быть очень жарко, будет нелегко пробиваться с конца решётки, но мы попробуем», — приводит слова немецкого гонщика пресс-служба «Рено».