Риккардо: необходимо выяснить, что пошло не так, всё просто не складывалось
Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал 14-й результат в квалификации Гран-при Австрии. С учётом целого ряда штрафов Риккардо начнёт воскресную гонку с 12-й позиции.
«Австрия — один из самых сложных уик-эндов, и сегодня у нас были трудности весь день. Всё просто не складывалось, мы не могли найти темпа. Досадно, ведь в последних гонках у нас была приятная серия попаданий в третий сегмент. Мы отыграем какие-то позиции завтра благодаря штрафам на стартовой решётке, но ещё до этого нам необходимо выяснить, что сегодня пошло не так», — приводит слова австралийского гонщика пресс-служба «Рено».
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