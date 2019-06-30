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«Мерседес» не ведёт переговоров с Ферстаппеном

«Мерседес» не ведёт переговоров с Ферстаппеном
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда не ведёт переговоров с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. В последние несколько дней в СМИ активно обсуждается фраза советника австрийской команды по автоспорту Хельмута Марко, который признал, что голландец при определённых обстоятельствах сможет покинуть «Ред Булл».

«Я не общался с Максом. Мне бы хотелось продолжать работать так, как мы это делали в прошлом. Сначала мы оценим наш нынешний состав пилотов и попытаемся понять их видение. Лишь после этого мы можем вступить в настоящие переговоры с кем-нибудь ещё», — приводит слова функционера Reuters.

По итогам сезона в «Мерседесе» может образоваться одно вакантное место. Контракт Валттери Боттаса истекает в конце 2019 года и пока стороны ещё не начали переговоры о его продлении.

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