Вольф: если у Окона не будет шанса остаться с нами, должны отпустить его

Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о перспективах пилотов молодёжной программы команды — Джорджа Расселла и Эстебана Окона. И если с будущем британца пока всё предельно ясно, то ситуация вокруг француза продолжает вызывать опасения.

«У Расселла есть контракт с „Уильямсом“ на 2020 год. Надеюсь, он сможет потянуть команду вперёд. К Эстебану есть интерес со стороны некоторых команд. Мы не хотим легко его отпускать и в то же время не хотим себя ставить в невыгодное положение и решать вопрос с пилотами после летней паузы. Если у Окона не будет шансов остаться с нами, мы должны его отпустить», — приводит слова Вольфа Speedweek.

В прошлом «Мерседес» по подобному сценарию расстался с другим пилотом, входившим в молодёжную программу команды, — Паскалем Верляйном, который ныне выступает в Формуле-E.