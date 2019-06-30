Стролл прокомментировал очередное непопадание во второй сегмент
Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл, занявший в квалификации Гран-при Австрии семнадцатое место и в очередной раз не сумевший пробиться во второй сегмент сессии, прокомментировал этот результат.
«Я был близок к выходу во второй сегмент. Необходимо найти ещё парочку десятых, и это будет уже существенная разница. Нынешняя ситуация отражает реалии. Относительно гонки я настроен более оптимистично, потому как гоночный темп — наша сильная сторона. Мы неплохо выглядим на длинных сериях.
Гонка будет очень жаркой, и работа с резиной будет крайне важна. Посмотрим, что мы можем сделать со стратегией в попытках увезти с собой несколько очков", — приводит слова канадского пилота пресс-служба «Рейсинг Пойнт».
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