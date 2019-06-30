Хэмилтон не против перехода Ферстаппена в «Мерседес»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что в команде довольны его дуэтом с Валттери Боттасом. Вместе с тем британец отметил, что, если в будущем его напарником станет Макс Ферстаппен, он не будет этому противиться.
«Впервые слышу о возможном переходе Ферстаппена в „Мерседес“. Думаю, в команде вполне довольны моим дуэтом с Валттери. Но знаю, что Макс ищет возможности. Если и так, то здорово. Я не против выступать с ним в одной команде. Буду бороться с кем угодно», — приводит слова британца GPFans.
Напомним, в последние дни в прессе ходят слухи о возможно уходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Советник австрийской команды по автоспорту Хельмут Марко подтвердил, что у голландца может появиться опция для ухода.
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