Вольф считает рискованным решение «Феррари» стартовать на «софте»
Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что решение «Феррари» провести второй сегмент квалификации Гран-при Австрии на шинах «софт» может помешать обладателю поул-позишен Шарлю Леклеру в гонке. Ближайшие преследователи монегаска стартуют на шинах «медиум».
«Думаю, в плане стратегии старт Шарля на „софте“ — рискованная тактика, потому что либо он перейдёт на схему с двумя пит-стопами, если что-то пойдёт не так, либо столкнётся с серьёзными трудностями в конце первого отрезка. В то же время „Ред Булл“ и „Мерседес“ на „медиуме“ — это более удачный вариант в плане доступных стратегий. Так что предпочёл бы быть на „медиуме“, а не „софте“, — приводит слова Вольфа FormulaSpy.
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