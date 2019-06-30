Вольф считает рискованным решение «Феррари» стартовать на «софте»

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что решение «Феррари» провести второй сегмент квалификации Гран-при Австрии на шинах «софт» может помешать обладателю поул-позишен Шарлю Леклеру в гонке. Ближайшие преследователи монегаска стартуют на шинах «медиум».



«Думаю, в плане стратегии старт Шарля на „софте“ — рискованная тактика, потому что либо он перейдёт на схему с двумя пит-стопами, если что-то пойдёт не так, либо столкнётся с серьёзными трудностями в конце первого отрезка. В то же время „Ред Булл“ и „Мерседес“ на „медиуме“ — это более удачный вариант в плане доступных стратегий. Так что предпочёл бы быть на „медиуме“, а не „софте“, — приводит слова Вольфа FormulaSpy.

Бинотто: верим, что решение стартовать на «софте» правильное