Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Вольф считает рискованным решение «Феррари» стартовать на «софте»

Вольф считает рискованным решение «Феррари» стартовать на «софте»
Авто / Формула-1 0

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что решение «Феррари» провести второй сегмент квалификации Гран-при Австрии на шинах «софт» может помешать обладателю поул-позишен Шарлю Леклеру в гонке. Ближайшие преследователи монегаска стартуют на шинах «медиум».

«Думаю, в плане стратегии старт Шарля на „софте“ — рискованная тактика, потому что либо он перейдёт на схему с двумя пит-стопами, если что-то пойдёт не так, либо столкнётся с серьёзными трудностями в конце первого отрезка. В то же время „Ред Булл“ и „Мерседес“ на „медиуме“ — это более удачный вариант в плане доступных стратегий. Так что предпочёл бы быть на „медиуме“, а не „софте“, — приводит слова Вольфа FormulaSpy.

Бинотто: верим, что решение стартовать на «софте» правильное
Хэмилтона оштрафовали на три позиции, а он потерял две. Как так?!
Система начисления штрафов — главная загадка современной Формулы-1. Математикам здесь не место.
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент