Мик Шумахер проведёт заезды на чемпионском болиде Михаэля

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, получит возможность сесть за руль болида «Феррари», с которым его отец завоевал титул в 2004 году, сообщает Crash. Молодой немец проведёт демозаезды перед квалификацией Гран-при Германии Формулы-1 на «Хоккенхаймринг», которая пройдёт 27 июля 2019 года.

2004 год стал лучшим в карьере Михаэля Шумахера. Тогда он сумел одержать рекордные 13 побед в сезоне, благодаря чему завоевал седьмой титул в карьере.

Для Мика Шумахера это будет не первый опыт пилотирования болида отца. В минувшем году на трассе в Спа он садился за руль машины «Бенеттона». В нынешнем сезоне Мик на постоянной основе выступает в Формуле-2 в составе Prema Racing.