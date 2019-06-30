Расселл начнёт гонку в Австрии с пит-лейн

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл примет старт гонки Гран-при Австрии Формулы-1 с пит-лейн, сообщает пресс-служба ФИА. В британской команде решили заменить на болиде гонщика переднее крыло, для чего нарушили режим закрытого парка.

Расселл показал в квалификации девятнадцатое время, а также был оштрафован за блокировку Квята на три позиции. Но невзирая на это, Джордж, с учётом многочисленных штрафов других пилотов, должен был стартовать с восемнадцатого места.

Теперь с этой позиции гонку начнёт Карлос Сайнс из «Макларена», а Александер Албон из «Торо Россо» будет стартовать девятнадцатым.

Напомним, Джордж Расселл после восьми гонок сезона так и не сумел набрать ни одного очка и вместе с Робертом Кубицей и Антонио Джовинацци замыкает общий зачёт.

Обновлённая стартовая решётка Гран-при Австрии

1 (1). Шарль Леклер («Феррари»)

2 (3). Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3 (4). Валттери Боттас («Мерседес»)

4 (2). Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5 (6). Ландо Норрис («Макларен»)

6 (7). Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

7 (8). Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

8 (9). Пьер Гасли («Ред Булл»)

9 (10). Себастьян Феттель («Феррари»)

10 (5). Кевин Магнуссен («Хаас»)

11 (11). Ромен Грожан («Хаас»)

12 (14). Даниэль Риккардо («Рено»)

13 (16). Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

14 (17). Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

15 (12). Нико Хюлькенберг («Рено»)

16 (18). Даниил Квят («Торо Россо»)

17 (20). Роберт Кубица («Уильямс»)

18 (15). Карлос Сайнс («Макларен»)

19 (13). Александер Албон («Торо Россо»)

Джордж Расселл («Уильямс»).