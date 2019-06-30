Первый поворот «Ред Булл Ринга» переименован в честь Ники Лауды

Руководство «Ред Булл Ринга» приняло решение переименовать первый поворот трассы в честь трёхкратного чемпиона Формулы-1, лучшего австрийского пилота в истории автоспорта Ники Лауды, сообщает официальная страница команды «Ред Булл» в «Твиттере».
Ранее этот поворот назывался Castrol Edge. Таким образом, на автодроме «Ред Булл Ринг» появился уже второй поворот, названный в честь экс-пилота Формулы-1. Седьмой поворот носит имя чемпиона мира 1970 года Йохена Риндта, погибшего в том же 1970 году и завоевавшего титул посмертно.
Ники Лауда скончался в мае минувшего года. Проблемы со здоровьем австрийца начались ещё в 2018 году. Тогда он перенёс операцию по пересадке лёгких.
Пост о переименовании поворота можно увидеть на официальной странице «Ред Булл» в социальной сети.
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