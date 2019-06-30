Гасли считает, что часть критики в его адрес незаслуженная

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал волну негатива в свой адрес, вызванную слабыми результатами на старте сезона-2019 Формулы-1.
«Без сомнений, ходит много негативных разговоров — иногда заслуженных, иногда нет. Но это часть работы, иногда нужно справляться с этим. Справедливо ли это? Иногда я так не думаю. Но в конечном счёте я могу только сконцентрироваться на себе, думать или стараться выяснить, что я могу сделать лучше.
Без сомнений, есть вещи, которые я могу делать за рулём этой машины лучше. Я чувствую, что пилотирую не совсем так, как мне хотелось бы. Есть вещи, которые я могу изменить, чтобы поехать быстрее — на этом я и пытаюсь концентрироваться. Команда помогает мне двигаться в этом направлении. Полностью ли я доволен своими результатами? Очевидно, нет. Хочу ли я выжимать больше? Да. Делаю ли я всё, что могу, чтобы двигаться в этом направлении? Да», — приводит слова Гасли Motorsport.
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