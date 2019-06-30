Ферстаппен вышел на третье место в общем зачёте, опередив Феттеля

В Шпильберге завершилась гонка Гран-при Австрии. Победу в ней одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Благодаря этому голландец вышел на третье место в общем зачёте, теперь у него 126 баллов. Лидерство в чемпионате сохраняет Льюис Хэмилтон, на 31 очко опережающий Валттери Боттаса и на 71 Ферстаппена. Себастьян Феттель идёт четвёртым, отставая от Хэмилтона на 74 очка.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 197 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 166 очко
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 126 очков
4. Себастьян Феттель («Феррари») — 123 очка
5. Шарль Леклер («Феррари») — 105 очков
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 43 очка
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 30 очков
8. Ландо Норрис («Макларен») — 22 очка
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 21 очко
10. Даниэль Риккардо («Рено») — 16 очков
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 16 очков
12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 14 очков
13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13 очков
14. Даниил Квят («Торо Россо») — 10 очков
15. Александер Албон («Торо Россо») — 7 очков
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 6 очков
17. Ромен Грожан («Хаас») — 2 очка
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1 очко.
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 363 очка
2. «Феррари» — 228 очков
3. «Ред Булл» — 169 очков
4. «Макларен» — 52 очка
5. «Рено» — 32 очка
6. «Альфа Ромео» — 22 очка
7. «Рейсинг Пойнт» — 19 очков
8. «Торо Россо» — 17 очков.
9. «Хаас» — 16 очков.
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