Ферстаппен вышел на третье место в общем зачёте, опередив Феттеля

В Шпильберге завершилась гонка Гран-при Австрии. Победу в ней одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Благодаря этому голландец вышел на третье место в общем зачёте, теперь у него 126 баллов. Лидерство в чемпионате сохраняет Льюис Хэмилтон, на 31 очко опережающий Валттери Боттаса и на 71 Ферстаппена. Себастьян Феттель идёт четвёртым, отставая от Хэмилтона на 74 очка.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 197 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 166 очко

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 126 очков

4. Себастьян Феттель («Феррари») — 123 очка

5. Шарль Леклер («Феррари») — 105 очков

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 43 очка

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 30 очков

8. Ландо Норрис («Макларен») — 22 очка

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 21 очко

10. Даниэль Риккардо («Рено») — 16 очков

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 16 очков

12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 14 очков

13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13 очков

14. Даниил Квят («Торо Россо») — 10 очков

15. Александер Албон («Торо Россо») — 7 очков

16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 6 очков

17. Ромен Грожан («Хаас») — 2 очка

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1 очко.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 363 очка

2. «Феррари» — 228 очков

3. «Ред Булл» — 169 очков

4. «Макларен» — 52 очка

5. «Рено» — 32 очка

6. «Альфа Ромео» — 22 очка

7. «Рейсинг Пойнт» — 19 очков

8. «Торо Россо» — 17 очков.

9. «Хаас» — 16 очков.