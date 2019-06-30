Подиум Гран-при Австрии — второй по молодости в истории Формулы-1

В гонке Гран-при Австрии Формулы-1 было установлено интересное статистическое достижение. Три быстрейших гонщика сформировали второй по молодости подиум в истории Формулы-1. Средний возраст голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, монегаска Шарля Леклера из «Феррари» и финского пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса составляет 24 года, 5 месяцев и 5 дней.



До рекорда не хватило примерно полгода: на Гран-при Италии 2008 года средний возраст Себастьяна Феттеля, Хейкки Ковалайнена и Роберта Кубицы составил 23 года, 11 месяцев и 16 дней. Третье достижение в истории принадлежит Гран-при Германии 2008 года, где на пьедестал поднялись Льюис Хэмилтон, Нельсиньо Пике и Фелипе Масса. Их средний возраст в день гонки составлял 24 года, 7 месяцев и 1 день.



Также отметим, что Макс Ферстаппен и Шарль Леклер составили самую молодую пару обладателей первого и второго мест по итогам гонки.