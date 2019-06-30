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Леклер: Ферстаппен не оставил мне места, но решать стюардам

Леклер: Ферстаппен не оставил мне места, но решать стюардам
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал инцидент с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном за три круга до финиша гонки Гран-при Австрии в борьбе за победу. Инцидент находится под расследованием стюардов.

«В целом гонка прошла отлично. Инцидент с Ферстаппеном? У меня была более сильная деградация шин, чем у него. Решать стюардам, но для меня было ясно, что я был снаружи и он не оставил мне места, мы соприкоснулись, и я должен был уйти широко. Это разочаровывает», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.

Победу в гонке в итоге одержал Макс Ферстаппен, Шарль Леклер финишировал вторым, третьим к финишу пришёл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон финишировал только пятым.

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