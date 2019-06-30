«Мерседес» не сумел повторить рекорд «Макларена» по победам подряд

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» вновь не сумела повторить рекорд, установленный «Маклареном» в сезоне-1988. В том году «Макларен» одержал 11 побед подряд. У «Мерседеса» после Гран-при Франции — 2019 было на счету 10 побед кряду. Таким образом, в случае очередной победы на Гран-при Австрии «Мерседес» сумел бы повторить достижение британского коллектива.



Однако на автодроме «Ред Булл Ринг» «Мерседесу» не удалось одержать победу. На подиум попал лишь один представитель команды финн Валттери Боттас, занявший третье место. Впереди Боттаса финишировали Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и Шарль Леклер из «Феррари». Напарник Боттаса по «Мерседесу» и лидер общего зачёта Льюис Хэмилтон занял в Австрии пятое место.