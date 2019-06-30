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Боттас: не могли атаковать в полную силу из-за перегрева двигателя

Боттас: не могли атаковать в полную силу из-за перегрева двигателя
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги Гран-при Австрии, который он закончил на третьей позиции.

«Думаю, что мы показали максимум возможного сегодня. Из-за перегрева двигателя гонка оказалась сложнее, чем мы предполагали. В итоге мы не могли атаковать и обороняться в полную силу, нам приходилось следить за температурой двигателя. Мы смогли заработать несколько очков, так что уик-энд нельзя назвать плохим. Вначале наш темп был сопоставим с соперниками, но из-за перегрева нам пришлось сбавить скорость», — приводит слова Валттери Боттаса Sky Sports.

Победу в гонке в итоге одержал Макс Ферстаппен, Шарль Леклер финишировал вторым. Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон финишировал только пятым.

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