Феттель: мы боремся не за кубок детского сада, судьи должны оставить нас в покое

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Австрии, который он закончил на четвёртой позиции.



«Я не видел, что произошло. Если это было не по правилам, значит было не по правилам. Но я не сторонник передавать право принятия решений людям, которые сидят в креслах. Я думаю, что мы гораздо лучше понимаем ситуацию в кокпите. Мы сражаемся не за кубок детского сада. Мы все взрослые. Некоторые старше, некоторые младше. Но судьи должны оставить нас в покое.



Обидно за то, что получилось вчера, учитывая сегодняшний темп. Думаю, что мы могли бы провести лучшую гонку, лучше отработать в команде и лучше обороняться от соперников позади. Я не совсем счастлив, потому что команда заслужила две машины на подиуме и одну из них на верхней ступени пьедестала», — приводит слова Себастьяна Феттеля GPFans.