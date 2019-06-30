Феттель: мы боремся не за кубок детского сада, судьи должны оставить нас в покое

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Австрии, который он закончил на четвёртой позиции.
«Я не видел, что произошло. Если это было не по правилам, значит было не по правилам. Но я не сторонник передавать право принятия решений людям, которые сидят в креслах. Я думаю, что мы гораздо лучше понимаем ситуацию в кокпите. Мы сражаемся не за кубок детского сада. Мы все взрослые. Некоторые старше, некоторые младше. Но судьи должны оставить нас в покое.
Обидно за то, что получилось вчера, учитывая сегодняшний темп. Думаю, что мы могли бы провести лучшую гонку, лучше отработать в команде и лучше обороняться от соперников позади. Я не совсем счастлив, потому что команда заслужила две машины на подиуме и одну из них на верхней ступени пьедестала», — приводит слова Себастьяна Феттеля GPFans.
- 30 июня 2019
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