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Ферстаппен и Леклер встретятся со стюардами в 19:00 мск

Ферстаппен и Леклер встретятся со стюардами в 19:00 мск
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Международной автомобильной федерации сообщила, что разбирательство стюардов по поводу инцидента с участием пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и представителя «Феррари» Шарля Леклера начнётся в 18:00 по местному времени (19:00 мск). К этому времени к стюардам приглашены оба гонщика, а также представители их команд.

Напомним, в борьбе за первое место Ферстаппен опередил Леклера, однако при этом вытеснил соперника на обочину и допустил соударение колёс. В теории голландцу может грозить штраф, который лишит его первого места в гонке — тогда первую победу в карьере одержит Леклер.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.

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