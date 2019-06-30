Ферстаппен и Леклер встретятся со стюардами в 19:00 мск
Пресс-служба Международной автомобильной федерации сообщила, что разбирательство стюардов по поводу инцидента с участием пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и представителя «Феррари» Шарля Леклера начнётся в 18:00 по местному времени (19:00 мск). К этому времени к стюардам приглашены оба гонщика, а также представители их команд.
Напомним, в борьбе за первое место Ферстаппен опередил Леклера, однако при этом вытеснил соперника на обочину и допустил соударение колёс. В теории голландцу может грозить штраф, который лишит его первого места в гонке — тогда первую победу в карьере одержит Леклер.
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- 30 июня 2019
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