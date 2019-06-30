Флешмоб сделал Кубицу гонщиком дня на Гран-при Австрии

Подведены итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Австрии на стационарной трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге. Больше всего голосов получил пилот «Уильямса» Роберт Кубица, представляющий Польшу. Гонщик «Уильямса» стартовал с 17-го места и в итоге безнадёжно финишировал на последней позиции. Тем не менее благодаря флешмобу в интернете именно Кубица стал первым по количеству голосов.



Интересно, что на фоне столь неожиданного итога голосования официальный твиттер-аккаунт Формулы-1, вопреки обыкновению, не вывесил сообщение с итогами и инфографикой.



В прошлом году интернет-пользователи уже пробовали организовать флешмоб и массово голосовали на Гран-при Абу-Даби за Сергея Сироткина. Тогда россиянин стал вторым по числу голосов, уступив прощавшемуся с Формулой-1 Фернандо Алонсо.

На подиум Гран-при Австрии поднялись голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представитель «Феррари» монегаск Шарль Леклер и финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.