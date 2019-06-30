Ферстаппен в шампанском, авиашоу и Хэмилтон на байке. Фото с Гран-при Австрии

30 июня в Шпильберге на трассе автодрома «Ред Булл Ринг» пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в гонке Гран-при Австрии. Второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Монегаск лидировал всю гонку, но незадолго до финиша не сумел сдержать атаку голландца, в которой дело дошло до контакта. При этом Ферстаппен слабо стартовал и прорвался в лидеры, хотя после первого круга шёл только седьмым.
Третьим к финишу пришёл гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Себастьян Феттель занял четвёртое место, Льюис Хэмилтон финишировал пятым.
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на 17-й позиции, его напарник Александер Албон — на 15-й.
Лучшие кадры с Гран-при Формулы-1 в Австрии — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Шпильберге.
- 30 июня 2019
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