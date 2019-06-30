Эрикссон: Ферстаппен выдавил Леклера, мог оставить место

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне пилот серии IndyCar швед Маркус Эрикссон поделился мнением о спорном эпизоде с участием Макса Ферстаппена и Шарля Леклера в борьбе за победу на Гран-при Австрии. Голландец жёстко вышел в лидеры гонки, заставив представителя «Феррари» выехать на обочину.



«Макс его выдавил. На выходе было пространство для двух машин. Будет интересно посмотреть, что про это подумают стюарды. Я не говорю, что должен быть штраф. Просто говорю, что Макс мог оставить место. А с учётом предыдущих решений стюардов и правил будет интересно посмотреть, что случится. Так или иначе отличное сражение!» — написал Эрикссон в своём твиттер-аккаунте.

Посмотреть видео эпизода можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.