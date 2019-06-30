«Чемпионат» подготовил новый опрос для читателей сайта. Предлагаем поделиться мнением по поводу борьбы голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и представителя «Феррари» монегаска Шарля Леклера за первое место на Гран-при Австрии Формулы-1. Голландец сумел опередить Леклера, но при этом допустил соударение колёс и вынудил оппонента выехать на обочину. Стюарды Гран-при Австрии решили расследовать этот инцидент, при этом сами гонщики разошлись во мнениях насчёт того, нарушил ли Ферстаппен правила.

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Заслужил ли Ферстаппен штраф за силовой обгон Леклера?