Заслужил ли Ферстаппен штраф за силовой обгон Леклера?
«Чемпионат» подготовил новый опрос для читателей сайта. Предлагаем поделиться мнением по поводу борьбы голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и представителя «Феррари» монегаска Шарля Леклера за первое место на Гран-при Австрии Формулы-1. Голландец сумел опередить Леклера, но при этом допустил соударение колёс и вынудил оппонента выехать на обочину. Стюарды Гран-при Австрии решили расследовать этот инцидент, при этом сами гонщики разошлись во мнениях насчёт того, нарушил ли Ферстаппен правила.
Если у вас не грузится опрос, можно пройти его по ссылке:
Заслужил ли Ферстаппен штраф за силовой обгон Леклера?
- 30 июня 2019
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