Поломка крыла помешала Сайнсу атаковать Гасли

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал итоги Гран-при Австрии, который он закончил на восьмой позиции.
«Какая гонка! Я очень и очень доволен тем, как мы завершили тяжёлый уик-энд, учитывая 19-ю позицию на стартовой решётке. До вчерашнего дня я был разочарован из-за штрафа за замену силовой установки, но сегодня утром я превратил разочарование в мотивацию для гонки.
Мы провели очень сильную гонку с длинным отрезком на средних шинах, а затем в нужный момент перешли на «хард». С этого момента у меня были обгон за обгоном, и я пробился в очки. Единственная проблема — моё переднее крыло оказалось повреждено за 10 кругов до конца гонки, когда я начал атаковать Гасли. С нашим темпом я мог взять седьмое место, но мне пришлось пилотировать аккуратно, чтобы избежать ошибок. Я очень рад за команду. Отличная гонка, мы смогли вернуться в борьбу и заработать очки двумя машинами», — приводит слова Карлоса Сайнса пресс-служба команды.
- 30 июня 2019
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