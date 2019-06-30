Во время Гран-при Австрии сгорел гиперкар «Макларен Сенна» стоимостью $ 1 млн

В воскресенье утром на территории автодрома «Ред Булл Ринг», принимавшем Гран-при Австрии Формулы-1, сгорел гиперкар «Макларен Сенна» стоимостью один миллион долларов. После инцидента автомобиль оперативно потушили и откатили в боксы, чтобы передать специалистам «Макларена» для дальнейшего восстановления.
Во время пожара за рулём «Макларен Сенна» находился экс-пилот Формулы-1 Герхард Бергер. Австриец и пассажир машины не пострадали. Что именно послужило причиной пожара, не сообщается.
«Мы знаем о произошедшем. „Макларен“ очень серьёзно относится к любым инцидентам с участием своих машин, — цитирует представителя компании издание The Drive. — Мы в прямом контакте с клиентом и не можем комментировать обстоятельства произошедшего до получения более полной информации».
Автомобиль «Макларен Сенна» был представлен на Женевском автосалоне в 2018 году. И это уже не первый инцидент с этой машиной: в конце 2018 года загорелся «Макларен Сенна», принадлежавший известному блогеру Алехандро Саломону. Тогда причины пожара также были неизвестны, владелец автомобиля отмечал, что не попадал в аварии.
- 30 июня 2019
-
20:57
-
20:52
-
20:51
-
20:33
-
20:25
-
20:14
-
19:45
-
19:45
-
19:16
-
19:11
-
19:02
-
18:57
-
18:53
-
18:45
-
18:37
-
18:34
-
18:30
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
17:56
-
17:56
-
17:47
-
17:39
-
16:49
-
15:56
-
15:09
-
14:57
-
13:47
-
13:38
-
13:21
-
12:59
-
12:48
-
12:27
-
11:33